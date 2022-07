Ennesima emergenza idrica, Greco ha convocato Siciliacque e Caltaqua: troppi disservizi

Gela. L’impegno assunto dalle società di ambito e sovrambito è di ritornare alla normalità, sempre che di normalità si possa parlare, non oltre le prossime ore. Ieri, dopo l’ennesimo disservizio idrico dovuto ad un guasto alla condotta San Leo, il sindaco Lucio Greco ha avuto un tavolo di verifica, alla presenza del presidente Ati Massimiliano Conti, del direttore generale Antonino Collura e dei responsabili di Siciliacque e Caltaqua. Incontro che si è tenuto su sua iniziativa. L’ennesimo stop alle forniture, in piena estate, arriva a meno di una settimana dal ripristino successivo ad un altro guasto. Per il sindaco, la situazione non è accettabile e anche per questo motivo ha chiesto che si provveda a costituire una sorta di “task force” permanente, che monitori la stato dell’arte e valuti periodicamente la situazione generale delle forniture.