Erano bambini nel 1966, rimpatriata dopo decenni per gli ex alunni della quinta B

Gela. Hanno deciso di incontrarsi dopo mezzo secolo dall’esame di quinta elementare. A distanza di cinquant’anni ne mancano ancora trenta all’appello di quella 5 sezione B classe 1966 dell’istituto “Suor Teresa Valsè” a Macchitella. Ecco i nomi, di quei bambini diventati adulti, che hanno deciso di “ricordare gli eventi, i giochi del tempo, i compagni”: Isabella Mancini, Valter Miccichè, Duilio Modica, Adele Palmeri, Maria Josè Pellgrenini, Rossana Salerno, Angelo Stimolo e Salvatore Tanasi. Si erano salutati da bambini inconsapevoli di ciò che la vita avrebbe loro riservato. Oggi, tra successi, rimpianti e qualche segno sulla pelle, si sono ritrovati adulti. “E’ stato il primo incontro dopo cinquant’anni – assicura Valter Micciché – In verità, in classe eravamo 42 alunni ma in 5° ne siamo approdati 38. Da allora ognuno di noi ha proseguito la propria vita fatta di crescita e risvolti professionali. Abbiamo già pensato ad un secondo incontro, sperando di riuscire a ricostruire il percorso di ogni componente scolpito nell’elenco della quinta di alunni classe 1966”. Gli otto ex bambini hanno voluto ricordare anche i nomi di quelle che furono le maestre dell’istituto “Suor Teresa Valsè” nel quinquennio di avvio al percorso di studi, si tratta di: Rosa Psaila, Rosa Presti, Concetta Morello. “E’ stata una carezza per il cuore – spiegano – Un’occasione che ci ha permesso di rivederci ma con occhi diversi, spesso rivalutandoci, perché più maturi”.