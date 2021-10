Eroi difensori del meridione, cancellati dalle logiche dell’Italia unita

Ma quelli di Reggio la pensarono esattamente come quelli di Messina e si affidarono a quelli di Caserta e poi a quelli di Napoli dove li raggiunse la sconfitta. Così i regi soldati di Francesco II videro crollare il regno delle Due Sicilie sotto i propri occhi, abbandonati dai codardi patteggiatori col nemico, videro crollare un trono non difeso, mentre ancora avevano le armi vendicatrici nelle mani. Tutti i militari superstiti più di ottantamila, cercarono di riunirsi ne i centri conosciuti per combattere i piemontesi, per difendere l’onore del Paese, della bandiera e del re, senza lagnarsi o protestare, fino al momento in cui da Gaeta calò la bandiera bianca con i gigli e il re partì acclamato e pianto dai superstiti, anche i feriti uscirono dagli ospedali e gridavano: “viva il re!”. Il generale Cialdini continuò l’attacco via terra, ma non ottenendo risultati positivi, invitò l’ammiraglio Persano di attaccare con le sue navi i Napoletani via mare, ma i risultati furono grotteschi. La regina Maria Sofia di Baviera, moglie del re Francesco II di Borbone, continuava a soccorrere i feriti con parole, frutta e dolci, incurante del pericolo che correva, un altro brigante che difendeva, la sua corona, il suo regno, il suo onore e il suo popolo fino al momento della resa. Tra i briganti che lottavano per lo stesso motivo della Regina, vengono invece, dai piemontesi catalogati come ladri e assassini perciò briganti, mentre dalla bibliografia ufficiale completamente dimenticati e tutti gli storici ufficiali sono preoccupati di trattare la grande lotta dei piemontesi contro i briganti del meridione, oscurando completamente i crimini commessi dagli assassini nordisti. Ora per non macchiare l’unità d’Italia di sangue ma si tratta di sangue meridionale inutile e non di sangue nordista importante e significativo. La storia scritta dai vincitori nordisti non lo prende in considerazione perciò Ninco Nanco deve solamente morire. (Fonte Carlo Alianello – La conquista del sud)