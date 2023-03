“Esagerato parlare di ecatombe su finanziamenti”, Caruso: “Lunedì variazioni, andiamo avanti”

Gela. “Parlare di ecatombe è eccessivo. Stiamo lavorando in maniera intensa per non perdere neanche un finanziamento”. L’assessore allo sviluppo economico Francesca Caruso fornisce una descrizione dello stato dell’arte, sul versante Pnrr e progetti, che non è così drastica come quella segnalata dal suo predecessore, l’ex numero due della giunta Terenziano Di Stefano. Lunedì, la giunta varerà le variazioni di bilancio necessarie. “Avremmo dovuto farlo già ieri ma c’è stata qualcosa da valutare e lunedì ci sarà il voto – dice Caruso – queste variazioni effettivamente hanno rallentato il percorso ma verranno approvate e ci sono anche quelle per la copertura dei cinque professionisti individuati al termine delle procedure di selezione. Daranno maggiore slancio all’attività”. Caruso ha preso il testimone da Di Stefano, dopo che i civici di “Una Buona Idea” hanno lasciato la giunta. L’ex assessore ritiene soprattutto che sia la parte tecnica, dai revisori e fino al settore Pnrr, a rallentare immotivatamente le procedure. “Il nostro impegno è quotidiano – aggiunge Caruso – parlare di ecatombe fa credere che dopo il grande lavoro fatto da Di Stefano tutto si sia fermato. Posso assicurare che non è così. Stiamo andando avanti per obiettivi che sono della città. C’è un grande lavoro del gruppo di esperti, con il quale mi confronto quasi ogni giorno”. Anche il settore sviluppo economico attende l’esito della decisione della Corte dei Conti sulla situazione finanziaria del municipio, che inevitabilmente si fa sentire anche nell’organizzazione delle attività per tutte le linee di finanziamento. “Certo, la situazione non è delle migliori – conclude Caruso – però con le variazioni potremmo andare verso l’affidamento della progettazione definitiva, con appalti integrati”.