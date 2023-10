Esito favorevole per il concordato preventivo, la “Giudice costruzioni” potrà proseguire l’attività

Gela. La società “Giudice costruzioni” potrà proseguire la propria attività a conclusione di un periodo difficile, culminato in una procedura per il concordato preventivo. L’iter giudiziale venne attivato, lo scorso anno, non appena la condizione del gruppo societario si fece sempre più complessa, soprattutto dal punto di vista delle iniziative dei creditori. Il tribunale locale, a seguito del ricorso per la procedura di concordato preventivo in continuità, congelò tutte le azioni in atto e così è stato possibile definire il piano concordatario, su iniziativa del legale della società, l’avvocato Tommaso Vespo. Un piano complessivo che è stato strutturato insieme all’advisor Giorgio Vindigni e al consulente Emanuele Maniscalco. L’ultima parola è spettata al commissario giudiziale, nominato dal tribunale, che ha rilasciato parere positivo.