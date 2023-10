Inchiesta royalties, per pm violato vincolo destinazione: al via l’udienza preliminare

Gela. Il tema delle royalties estrattive e più in generale della tenuta finanziaria del municipio, ormai da circa un anno è all’ordine del giorno in un’emergenza di bilancio che non ha un finale già scritto. Proprio sull’uso dei fondi delle royalties si concentrò un’attività investigativa coordinata dai pm della procura e condotta dai militari della guardia di finanza. Per gli inquirenti, ci sarebbero state delle presunte irregolarità. Domani, è fissata l’udienza preliminare per tredici imputati. Si inizierà dalla verifica di tutte le notifiche. La procura aveva già formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio che sarà vagliata dal gup. L’inchiesta ha avuto come fulcro i risultati dei documenti finanziari dell’ente comunale negli esercizi dal 2015 e fino al 2019. Gli accertamenti si concentrarono sul presunto mancato rispetto del vincolo di destinazione degli introiti delle royalties estrattive. Secondo gli inquirenti, sarebbero stati usati per “la spesa corrente” e “a copertura di rilevanti debiti fuori bilancio”. Sotto esame sono finiti i rendiconti approvati per gli esercizi finanziari dal 2015 e fino al 2019. Le contestazioni vengono mosse all’attuale sindaco Lucio Greco, al suo predecessore Domenico Messinese e all’ex commissario Rosario Arena. Ci sono anche gli ex assessori che si occuparono del settore bilancio e di quello dell’ambiente, Fabrizio Morello, Grazia Robilatte e Danilo Giordano. Accuse inoltre all’ex dirigente del settore finanziario Alberto Depetro che lasciò Palazzo di Città sul finire dello scorso anno quando iniziava a maturare una crisi ancora oggi assai acuta. Dal gup, infine, i professionisti che negli anni ricoprirono incarichi nel collegio dei revisori dell’ente. Per la procura, avrebbero avallato il mancato rispetto “del vincolo di destinazione delle royalties”.