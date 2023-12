Esperti a confronto e degustazioni, tutela delle api e del miele nell’iniziativa Rotary-alberghiero

Gela. Il Rotary Club è sempre alla ricerca di opportunità per promuovere la cultura alimentare, l’istruzione e la consapevolezza sulle risorse locali. Il miele, oltre ad essere un prodotto di alta qualità, rappresenta un elemento essenziale nella cucina e può arricchire le competenze culinarie degli studenti e partecipanti. Si è svolta così una sessione informativa che ha illustrato le diverse qualità e origini del miele, le sue proprietà e le caratteristiche organolettiche, come riconoscere un miele adulterato e sofisticato, sottolineando il suo ruolo nella gastronomia locale e internazionale. L’incontro si è svolto in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Gela grazie alla disponibilità del Dirigente Prof. Franco Ferrara, sono stati coinvolti, in Elaborazioni Culinarie a Base di Miele, gli studenti del serale con dimostrazioni culinarie pratiche, guidati magistralmente dal Professore Laiola. L’incontro ha offerto un’esperienza immersiva nel mondo del miele, esplorandone la produzione, la diversità e le proprietà. È stata per gli Studenti e i Soci rotariani un’opportunità unica per connettersi con i relatori esperti, imparare dalle loro esperienze e degustare una varietà di mieli pregiati. La Dott.ssa Rita Maniglia, biologa nutrizionista, ha parlato delle proprietà nutritive del miele, il suo utilizzo nella cosmesi e nelle varie fasi di crescita mentre il Dottor Nuccio Laboria, Veterinario Dirigente ASP CL, ha incuriosito il pubblico presente illustrando le adulterazioni e sofisticazioni a cui è soggetto il miele e come distinguere i vari tipi di miele che troviamo in vendita. Dopo l’introduzione del Prefetto del Club Ing. Franco Giudice e i saluti del Dirigente scolastico Prof. Franco Ferrara e del Presidente del Rotary Club Gela dottor Silvio Scichilone, ha concluso questa sessione il Socio Enrico Toscano assaggiatore di olio, vino e miele con patente ministeriale, che ha dimostrato come si degusta il miele per assaporare i profumi e riconoscere la qualità.