Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ancora accuse di furto per due giovani

Gela. A loro gli investigatori sono arrivati attraverso le dichiarazioni fornite dal collaboratore di giustizia Giovanni Canotto. Per Maurizio Smorta e Carmelo Martines, entrambi con diversi precedenti penali alle spalle, l’accusa è di un furto messo a segno in un’abitazione. Nei loro confronti, pende già un altro procedimento, sempre per furto, anche in questo caso partito dalle ammissioni del collaboratore.