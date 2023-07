Esposti amianto, visite specialistiche solo a Caltanissetta: Granvillano, “inaccettabile, politica si attivi”

“Invito tutti i lavoratori che hanno ricevuto comunicazione per recarsi a Caltanissetta, a non farlo – aggiunge Granvillano – il protocollo per il quale abbiamo lottato prevede che le visite e gli accertamenti vengano condotti in città. Questo territorio è ad elevato rischio ambientale e non possiamo permettere che non ci siano le risorse necessarie a garantire lo screening dei lavoratori esposti all’amianto”. L’ultimo monito Granvillano lo lancia alla politica. “Serve un intervento deciso – conclude – la politica locale si deve attivare. Non è possibile che gli operai siano costretti a sostenere accertamenti molto delicati, senza poter sfruttare le strutture locali”.