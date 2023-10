Estorsione e rapina ad una familiare, due a processo: incarico a perito

Gela. I fatti che vengono contestati dalla procura sono gravi. Estorsione e rapina per ottenere soldi da una familiare. Due ne rispondono davanti al collegio penale del tribunale. Nella vicenda che vede imputati il quarantanovenne Gaetano Cannì e la compagna cinquantenne , è stato affidato un incarico ad un perito che effettuerà approfondimenti per valutarne le condizioni psichiche. Non si esclude infatti che possano esserci situazioni da verificare. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, il quarantanovenne avrebbe minacciato anche l’allora amministratore di sostegno che era stato nominato per seguirlo.