“Eventi sbarco sostenuti anche da Azione”, Incardona: “Progetti? Merito di Greco e Di Stefano”

Gela. Come abbiamo già riportato, l’addio alla giunta Greco messo nero su bianco dal gruppo di Azione qualche inevitabile strascico lo sta riservando. Ai calendiani non sono piaciute le osservazioni dell’assessore Salvatore Incardona che ha parlato di “espediente” messo in atto solo per trovare una collocazione politica differente. Il coordinatore di Azione Luigi Di Dio ha invece sottolineato che l’assessore pro-Greco farebbe bene a pensare “al flop dello sbarco” e degli eventi connessi. “Lasciano politicamente perplessi le dichiarazioni del coordinatore Di Dio in ordine ai progetti dello sbarco. Forse scollegato dall’azione amministrativa del suo ex assessore Caruso, ben avrebbe dovuto conoscere che il programma dell’ottantesimo anniversario dello sbarco, non era il programma dell’assessore Incardona – dice l’esponente della giunta Greco – ma il programma deliberato dalla giunta comunale, quella stesa giunta della quale faceva parte il suo assessore di riferimento. Ma la cosa pirandelliana è che lo stesso Di Dio difendeva gli eventi dello sbarco in consiglio comunale per poi rinnegarli una volta passato all’opposizione, come da lui dichiarato”. Incardona insiste su una certa incoerenza politica dei calendiani.