Ex compagno violento, donna più volte picchiata: per lui scatta il divieto di avvicinarsi

Gela. E’ accusato di aver picchiato e più volte aggredito l’ex compagna, soprattutto in questi ultimi mesi. Il gip del tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento per un operaio trentaduenne. Stanca di continuare a subire, seppur avesse accettato una prima volta di riallacciare i rapporti, è stata la giovane donna a denunciare i fatti. L’indagine è in corso e in questa fase, su richiesta della procura, all’operaio è stato imposto di non avvicinarsi all’ex compagna e di non frequentare gli stessi luoghi.