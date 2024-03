FdI, mandato esplorativo a Scuvera: “Sentirò la base per scegliere il candidato a sindaco”

Gela. Un mandato esplorativo al coordinatore cittadino Salvatore Scuvera. Fratelli d’Italia si affida a lui per arrivare ad individuare un nome condiviso da proporre come candidato a sindaco e indicarlo al tavolo della coalizione di centrodestra. La decisione è stata formalizzata in giornata, a conclusione di un vertice interno. Dovrebbero essere i meloniani la guida dell’alleanza con i partiti d’area e con i movimenti che intendono sostenere un progetto, distante sia dall’amministrazione Greco che dal contraltare dell’agorà progressista-civica. “Sentirò la base per individuare il nome da proporre agli alleati – precisa Scuvera – non ci sono autocandidature e questa è una differenza netta rispetto a quello che si è verificato nell’agorà”. La prossima settimana, oltre alle valutazioni in corso tra le fila di Fratelli d’Italia, i partiti di centrodestra dovrebbero confluire in un unico incontro. Potrebbe essere l’avvio del tavolo ufficiale, in realtà partito già lo scorso anno ma che ha atteso pure l’evolversi delle scelte su base provinciale.