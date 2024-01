“FdI non mi ha mai proposto scambi o rinunce per il ricorso”, Scuvera: “Sono a disposizione del partito”

Gela. Il volto della rappresentanza meloniana all’Ars, per il territorio, potrebbe mutare e non poco. Ieri, l’ufficialità della decisione dei giudici palermitani che hanno dichiarato l’ineleggibilità dell’attuale parlamentare regionale Giuseppe Catania. Un verdetto che darebbe il via libera al cambio di guardia: fuori proprio Catania e dentro il commissario cittadino FdI Salvatore Scuvera. Catania ha preannunciato appello. Scuvera, invece, continua a lavorare per il partito cittadino, in attesa di ulteriori riscontri giudiziari. “Sono un uomo di partito e sono sempre a disposizione di Fratelli d’Italia – dice proprio Scuvera – una cosa posso dirla senza timore di smentita. Il partito non mi ha mai chiesto di fare scambi o rinunce, mettendo in ballo candidature a sindaco. Del resto, il mio nome, così come quello di altri importanti dirigenti del partito, era già tra quelli dei potenziali candidati a sindaco anche prima che ci fosse il ricorso sull’ineleggibilità. Il partito ha tanti dirigenti pronti a mettersi a disposizione per la candidatura. E’ un ricorso che non ho presentato io e probabilmente anche per questo motivo il partito non mi ha mai indicato nulla di diverso”. L’azione è stata formalizzata da elettori locali vicini a FdI.