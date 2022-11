Ferita per evitare che il figlio venisse aggredito da un cane, condannato padrone

Gela. Il cane lasciato libero dal padrone, in spiaggia, stava per scagliarsi contro un giovane, affetto da autismo. La madre (insegnante in una scuola della città) evitò il peggio ma nel tentativo di sfuggire anche lei ad una possibile aggressione, scivolò sbattendo contro alcuni scogli e riportando la frattura di una vertebra. Una vicenda che venne segnalata sia dalla donna che dal marito. Il padrone del cane, un riesino, è finito a processo con l’accusa di lesioni. Il giudice Marica Marino, a conclusione dell’istruttoria dibattimentale, ha deciso per la condanna a due mesi di reclusione, con pena sospesa. L’uomo, inoltre, dovrà risarcire i danni cagionati, da definire in sede civile. Si è concluso così il giudizio di primo grado. L’insegnante rimasta ferita, che fu costretta ad una lunga riabilitazione, si è costituita parte civile nel giudizio, assistita dall’avvocato Giovanna Cassarà. Il legale ha concluso chiedendo la condanna del padrone del cane, reo di non aver posto alcun controllo, con il rischio di un’aggressione al giovane affetto da autismo e proprio alla madre, che poi riportò comunque delle conseguenze.