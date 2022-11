Presentato “Il piccolo Gattopardo”, ieri iniziativa voluta dal Rotary club

Il libro racconta la storia del padre di Cristina Vecchio Verderame in Comunale e della sua vita. È vissuto a Licata a cavallo di due epoche, fine 800 e primi 900. Nel libro Licata è Pizzo e tutti i nomi e i riferimenti reali sono stati cambiati per esigenze legali. Il patriarca che ha grande spazio nella ricostruzione apparteneva ad una famiglia potente, che contribuì a dare una notevole impronta nello sviluppo della cittadina, sia in campo commerciale che in quello sociale e politico. È la storia di un uomo dal carattere duro che agisce da padre-padrone con le donne della sua vita, che reagiranno in modo diverso, comunque ribellandosi alla sua autorità.