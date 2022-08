Ferragosto con la nave greca, il sito di Bosco Littorio tra quelli indicati dalla Regione

A Catania ambedue i giorni saranno aperti dalle 9 alle 19 il Teatro romano e Odeon. Medesimo orario per il museo della ceramica di Caltagirone e per il museo archeologico di Centuripe in provincia di Enna. Aperto il 14 il museo di Adrano dalle 9 alle 13. La Villa Romana del Casale di Piazza Armerina sarà aperta il 14 e il 15 agosto dalle 9 alle 18 e poi dalle 20 alle 22. L’area archeologica di Morgantina, invece, dalle 9 alle 18:30. Il museo di Aidone sarà aperto il 14 dalle 9 alle 18:30. Fruibile dalle 9 alle 18:30 il 14 e il 15 anche il museo interdisciplinare di Palazzo Varisano a Enna. Palazzo Trigona a Piazza Armerina resterà aperto il 14 dalle 9 alle 18:30.

A Lipari il museo archeologico Bernabò Brea si potrà visitare il 14 e il 15 dalle 9 alle 13. A Messina Mu.Me sarà visitabile nei 2 giorni dalle 9 alle 12:30. Il Teatro antico di Taormina sarà aperto il 14 e il 15 agosto dalle 9 fino alle 23. Apertura dalle 9 alle 19 per l’area archeologica e per il museo di Naxos e per Isola Bella. A Tindari l’area archeologica e l’antiquarium saranno fruibili il 14 e il 15 dalle 9 alle 19. Stessa apertura per la Villa romana di Patti e per l’area archeologica di Halaesa Arconidea a Tusa. L’area archeologica di Solunto e quella di Himera saranno aperte il 14 e il 15 dalle 9 alle 13. L’area archeologica del Monte Iato e il museo di Case Dalia saranno fruibili dalle 9 alle 12. A Siracusa il museo Paolo Orsi resterà aperto il 14 e il 15 dalle 9 alle 13. L’area archeologica della Neapolis e Orecchio di Dioniso dalle 8:30 alle 18:30. Dalle 9 alle 19 resteranno aperti l’area archeologica della Villa del Tellaro a Noto e l’area archeologica del Teatro antico di Akrai. A Siracusa il Castello Maniace potrà essere visitato domenica 14 dalle 14:30 alle 22:30 e lunedì 15 agosto dalle 8:30 alle 23:30.

Aperto anche il museo di Kamarina dalle 9 alle 19. Il Convento della Croce di Scicli e l’area archeologica di Cava di Ispica potranno essere visitati il 14 dalle 9 alle 13. Il museo archeologico di Lentini resterà aperto nei 2 giorni dalle 9 alle 12:30. Stessi orari per l’area archeologica di Megara Hyblea. L’area archeologica di Selinunte sarà fruibile nei 2 giorni dalle 9 alle 23. Il museo del Castello Grifeo a Partanna sarà aperto il 14 dalle 9 alle 13 e delle 16 alle 19. Apertura nei 2 giorni per il museo del Satiro Danzante a Mazara del Vallo il 14 dalle 9 alle 23 e il 15 dalle 9 alle 20. L’area archeologica di Segesta sarà aperta nei 2 giorni dalle 9 alle 18. Il parco Lilibeo di Marsala aperto il 14 e il 15 dalle 9 alle 19:30. Il museo Agostino Pepoli di Trapani sarà visitabile nei 2 giorni dalle 9 alle 13. A Palermo apertura il 14 e il 15 agosto dalle 9 alle 13 per il castello della Zisa, per il chiostro di San Giovanni degli Eremiti, per la galleria regionale di Palazzo Abatellis, per il museo di Palazzo Mirto, per l’Oratorio dei Bianchi e per il museo archeologico Antonino Salinas. Aperto il 14 il castello di Maredolce dalle 9 alle 13 e la Casina Cinese con gli stessi orari. A Monreale il chiostro di Santa Maria la Nuova sarà godibile nei 2 giorni dalle 9 alle 13. A Palermo il Museo d’arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso sarà aperto nei 2 giorni dalle 9 alle 12. A Terrasini il museo di Palazzo Daumale potrà essere visitato il 14 e il 15 dalle 13:30 alle 19.