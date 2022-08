Montelungo, rifiuti speciali a ridosso della spiaggia: regolamento fermo da quasi un anno

Gela. Dovrebbe essere un’area strettamente tutelata, anche per la sua biodiversità. Invece, continua ad essere quasi ai margini e c’è chi ne approfitta smaltendo rifiuti di ogni tipo, anche a ridosso della spiaggia. I residenti di Montelungo non ci stanno e segnalano la presenza di rifiuti di ogni tipo, compresi quelli speciali. Plastiche, scarti, bidoni, amianto, tutto stoccato in diverse zone e soprattutto nei punti di accesso alla spiaggia. Denunciano ormai da tempo. La commissione consiliare affari generali ha concluso un lavoro molto complesso su un regolamento per la gestione del parco di Montelungo, che dovrebbe fare da riferimento anche per il finanziamento da circa cinque milioni di euro concesso all’amministrazione comunale per riqualificare l’area.