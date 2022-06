Festa della Repubblica, Dario Sammartino è la “voce” dei vigili del fuoco a Roma

Gela. E’ Dario Sammartino la “civetta” della compagnia dei vigili del fuoco che domani sfilerà ai Fori Imperiali, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione della 76esima festa della Repubblica.

Il vigile coordinatore, Dario Sammartino, in forza presso la caserma gelese di via Listz, sarà posizionato al centro, in terza fila, proprio per dare voce ai 54 vigili del fuoco in parata insieme al gruppo bandiera del comandante.