Traffico paralizzato sulla Gela-Manfria per un incidente, arriva l’elisoccorso

Gela. Diverse macchine coinvolte e traffico paralizzato. Un incidente stradale ha provocato il caos sulla Gela-Manfria. Sul posto c’è la polizia stradale ed il transito auto verso Licata è rallentato, per non dire bloccato del tutto. Nel territorio piove da questa mattina ed in quel tratto gli incidenti stradali, anche gravissimi, si sono sempre susseguiti. Non si hanno ancora notizie certe su eventuali feriti ed il numero di persone coinvolte.