Musumeci in città, visita al Museo: “Nessuna dichiarazione, fateci lavorare”

Gela. Probabilmente, non si attendeva la presenza della stampa e di un gruppo di presenti, compresi alcuni consiglieri comunali, tutti ad attenderlo davanti all’ingresso del museo archeologico. Il presidente della Regione Nello Musumeci non ha rilasciato dichiarazioni. In tenuta piuttosto informale, ha solo detto di essere in città “per una riunione ristretta a quattro persone”. Non ha fornito particolari nè sui lavori del Museo del mare nè sugli altri interventi in programma.