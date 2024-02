“FI compatta, nuovo ospedale garantito”, Mancuso: “Greco? Ricandidatura non ci interessa”

Gela. “Un partito compatto, a livello nazionale così come sul territorio”. Il parlamentare Ars Michele Mancuso è certo, soprattutto a conclusione del congresso nazionale di Forza Italia, che pure in città ci siano tutte le condizioni per un centrodestra unito. “Adesso dobbiamo concentrarci su Gela – spiega a conclusione della kermesse romana – penso sia necessario arrivare ad un’alleanza di tutto il centrodestra, speculare al governo nazionale e regionale. I tempi? Non so indicarli ma dobbiamo lavorare per una coalizione con i partiti di centrodestra e con liste civiche di area moderata. A Gela, bisogna ascoltare il civismo che ha una presenza consistente”. Mancuso ha partecipato al congresso, come delegato siciliano. Altri esponenti del territorio erano insieme a lui, come Carlo Varchi. Già ieri, il capogruppo in consiglio comunale Rosario Trainito aveva parlato di “un’esperienza importante”.

Mancuso torna sulla vicenda del nuovo ospedale, pare nell’orbita dei tagli. “Ho personalmente parlato con il presidente Schifani – aggiunge – sia l’ospedale di Gela che quello di Siracusa saranno garantiti”. In città, un fronte piuttosto variegato, a partire dai dem, teme invece che il nuovo nosocomio di Ponte Olivo possa essere depennato. I forzisti seguono la linea del governatore Schifani, scelto alla presidenza dell’assemblea degli eletti al termine del congresso.