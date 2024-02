L’Ecoplast vince in rimonta ad Aci Castello e sale al secondo posto

Gela. L’Ecoplast vince in rimonta in casa della Saturnia Volley col risultato di 3-1. Primo set tosto per il sestetto gelese, costretto a cedere per 25-21. Dopodiché, la squadra di casa allenta la presa e permette ai biancorossi di pareggiare nel secondo set per 25-19.

Terzo e quarto set ancora in equilibrio tra le due compagini che lottano su ogni punto e danno vita ad uno spettacolo vero e proprio per i presenti. A spuntarla alla fine è la squadra di coach Giovanni Blanco, per 25-21 prima e per 28-26 dopo. La compagine gelese sorpassa con questa vittoria la Farmacia Schultze e approda al secondo posto in classifica, a 5 lunghezze dalla vetta, occupata dalla Volley Valley.