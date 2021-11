Finanza in Comune, acquisiti atti anche sul servizio rifiuti dopo pronunce Corte dei Conti

Gela. E’ sempre più frequente la presenza dei militari della guardia di finanza, tra gli uffici comunali. Ieri, i militari, in borghese, hanno acquisito atti, soprattutto al settore ambiente. Già nelle scorse settimane, c’erano state altre attività, sempre in municipio. Pare che le verifiche siano concentrate soprattutto sul servizio rifiuti. I finanzieri avrebbero già valutato le deliberazioni, anche quelle più recenti, della Corte dei Conti. Ci sono dati e numeri, anzitutto del servizio rifiuti e dei costi aggiuntivi, legati alle precedenti gestioni amministrative. E’ stata fatta copia di atti e delibere, per l’acquisizione, probabilmente ai fini dell’indagine La Corte dei Conti ha nuovamente sollevato il capitolo dei debiti fuori bilancio e dei rapporti di debito-credito tra il municipio e la campana Tekra, che ancora oggi gestisce in proroga il servizio.