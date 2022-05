Finanza negli uffici di una società di vigilanza privata, perquisizione nella sede

Gela. Non ci sono particolari legati al tipo di attività investigativa in corso. Questa mattina, però, militari della guardia di finanza hanno effettuato una perquisizione negli uffici di una società di vigilanza privata. I finanzieri sono arrivati in via Borromini, dove hanno sede gli uffici del gruppo privato, che si occupa di servizi di sicurezza e controllo, sia per conto di privati che di enti pubblici.