Finanziamenti, Niscemi sigla protocollo “città medie”: in municipio progetti da non fallire

Gela. Quello dei finanziamenti è uno dei capitoli amministrativi sicuramente più dibattuto, anche in quest’ultimo scorcio di amministrazione Greco, segnato dalla crisi finanziaria. “Agenda Urbana” e “Patto per il Sud” non seguono ritmi spediti e “Qualità dell’abitare” attende un’accelerazione, anche a seguito di un consistente importo finanziato (trenta milioni di euro). La linea di “Rigenerazione urbana” andrà sottoposta ad attenta verifica e sono in corso le attività propedeutiche per la programmazione 2021-2027, con l’approvazione dello statuto dell’Unione dei Comuni che va finalizzata attraverso la costituzione vera e propria e la definizione della strategia con i progetti. Nel lungo elenco, per ora piuttosto incompiuto, si aggiunge il programma delle “città medie” nel “Pn metro plus”. Negli scorsi giorni, la giunta si è nuovamente affidata al dirigente Antonino Collura che già segue tutte le linee di finanziamento, per il tramite di un gruppo di lavoro, in quest’ultima fase costretto ad un’attività a scartamento ridotto anche a causa della crisi finanziaria dell’ente. Il protocollo per le “città medie” è stato trasmesso in Comune, nel dialogo a distanza con l’Agenzia nazionale per la coesione territoriale. L’intera attività va finalizzata. Negli scorsi mesi ci sono stati incontri e tavoli ufficiali, ai quali ha partecipato proprio l’architetto Collura. Tra i Comuni della zona, l’Agenzia ha scelto anche Niscemi, che ha siglato il protocollo, come confermato dal sindaco Massimiliano Conti.