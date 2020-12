Fondi ministero per riqualificare aree urbane, Di Stefano: “Tre progetti per la città”

Gela. I fondi a disposizione del municipio, soprattutto in questa fase, non mancano di certo. Un totale di almeno 120 milioni di euro, legati ad una serie di strumenti che fino ad oggi non hanno prodotto quello che sulla carta c’era da attendersi. Nelle ultime settimane, la Regione ha sbloccato circa due milioni di euro per i primi progetti di “Agenda Urbana”, che probabilmente è il programma che più di altri sta andando avanti senza troppi intoppi, ma anzi rispettando le tappe preventivate. In attesa di capire se Patto per il Sud, l’accordo di programma, la Zona economica speciale, così come le compensazioni Eni, possano aprire spiragli veri per il 2021, si proverà a percorrere un’altra via. Questa volta, passa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha attivato il programma “Qualitabitare”. Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti, possono presentare almeno tre progetti di recupero di aree urbane. Su questa soluzione ha deciso di scommettere l’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano, che sta monitorando il programma e a breve probabilmente porterà una proposta in giunta. “Sarà sicuramente necessaria una delibera di giunta – dice – si tratta di una soluzione piuttosto importante. Si possono presentare almeno tre grossi progetti, che se valutati favorevolmente verrebbero finanziati con fondi fino a 15 milioni di euro ciascuno”. Finanziamenti che potrebbero assicurare interventi in aree che da anni attendono un rilancio. “Ovviamente, si tratta di valutare i singoli interventi – dice il vicesindaco – ma penso già all’Orto Pasqualello, qualora non ci fosse la copertura con il Patto per il Sud. Anche un’area come Manfria potrebbe essere riqualificata in maniera profonda”.