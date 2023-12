Fondi per i festeggiamenti e servizio rifiuti, opposizione: “L’arte della gestione non oculata”

Mazzarino. Utili per oltre quattordici milioni di euro nei bilanci di Impianti Srr (l’in house che gestisce il servizio rifiuti), Piano economico finanziario ridotto di ottantamila euro ma “Tari aumentata”. I consiglieri di opposizione Livio D’Aleo, Franco Lo Forte e Santo Vicari, tornano a ribadire che intorno a questo tema si profila un modello gestionale che non convince, a partire dalle scelte del sindaco Vincenzo Marino. “In questo intricato labirinto di capitoli di bilancio e fondi vincolati, destinati a festeggiamenti, balletti, alberi di Natale e altro, emerge una visione manageriale potenziale. Forse si tratta di uno stratagemma rivoluzionario per stimolare la raccolta differenziata, seguendo la geniale tattica manageriale del presidente della Srr, nonché sindaco di Mazzarino – spiegano – mentre i Comuni soci persistono nell’auspicio dei milioni di euro che avrebbero dovuto mitigare la Tari, l’esplorazione dei bilanci di Impianti Srr, sul sito della società, rivela utili per 14.589.999,00 euro, dal 2020 al 2022”. A differenza di quanto riferito dal primo cittadino Marino, secondo i consiglieri non sono riportati, nei bilanci, voci di spesa “per i festeggiamenti”. “E’ più simile ad un miraggio piuttosto che ad una realtà tangibile”, dicono. “La gestione non oculata del denaro pubblico si delinea come un’arte in continua evoluzione – aggiungono – nonostante gli utili della Srr e una riduzione di ottantamila euro nel nostro Pef, la Tari ha compiuto una magia inaspettata, perpetrata solo dai pochi consiglieri che sostengono l’amministrazione, è aumentata”. I tre consiglieri che non si rivedono nella linea amministrativa di Marino, ritengono che sulla questione dei conti e delle spese, oltre che del servizio rifiuti, ci siano fin troppi punti da vagliare con attenzione.