Fotovoltaico, compatibilità ambientale per impianto in aree rurali: ok opere per altro polo

Gela. Sono decine i progetti per nuove installazioni agro-fotovoltaiche, da realizzare principalmente in aree rurali locali. Negli ultimi anni, si sono moltiplicate le procedure attivate per arrivare al sì finale della Regione. Da ultimo, proprio gli uffici palermitani del dipartimento dell’ambiente hanno rilasciato il decreto che riconosce “giudizio positivo” per la compatibilità ambientale e di valutazione di incidenza ambientale sul progetto della società “Solaer Clean Energy Italy 04 srl”, previsto in contrada S.Oliva. L’investimento prevede un sistema per la produzione di energia da fonte solare per 5.950 Kw in Ac e 6.873 Kw in Dc. La commissione tecnica specialistica ha rilasciato un visto favorevole, comunque prevedendo delle prescrizioni che devono essere osservate. “Ragionevolmente è possibile escludere incidenze negative significative sulle specie e habitat protetti e sullo stato di conservazione dei sopracitati siti”, si legge nel parere della commissione. “Il progetto non genera impatti, non compatibili da un punto di vista ambientale, nell’uso delle risorse nonché in relazione alle interferenze riscontrate sulle componenti ambientali esaminate”, viene precisato. Per la commissione, inoltre, sono “contemperate le esigenze di tutela ambientale con quelle dell’iniziativa privata volta alla produzione di energia da fonti rinnovabili”.