Fotovoltaico, nuove richieste per progetti sul territorio: istanze a Regione e Comune

Proprio in Regione, da poco, è giunta un’altra procedura, attivata da un’azienda del settore, interessata ad investire per un impianto di produzione di energia da solare. In questo caso, si tratta della Urba-I, con sede a Milano, che ha proposto il progetto “Gemini-2”, per la produzione da fotovoltaico e una capacità da 6 Mw. E’ partito l’iter per la sottoposizione alla procedura Via-Vas. Nella documentazione, si fa riferimento all’ubicazione che ricadrebbe in un’area a Poggio Blasco, di dieci ettari. La prossima settimana, invece, a Palazzo di Città è prevista una conferenza di servizi che dovrebbe servire a valutare le richieste autorizzative avanzate dalla Bendito Mediterraneo srl, che già lo scorso anno ha presentato istanza per ottenere il via libera alla realizzazione di un sistema fotovoltaico da 996 Kw, in un’area di contrada Chiancata. La conferenza di servizi è stata indetta dal dirigente del settore sviluppo economico, Emanuele Tuccio. Fino ad ora, nonostante l’interesse sempre maggiore da parte di società del settore, non sono molti i progetti arrivati in porto, che spesso si fermano solo alle carte tecniche e alle fasi preliminari.