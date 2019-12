Frana sulla sp8 Gela-Butera, strada chiusa: da anni si chiedono interventi di miglioramento

Gela. La strada provinciale 8 per Butera (al km8), chiusa in entrambi i sensi di marcia. Lo smottamento di una parte del costone che lambisce l’arteria viaria ha fatto finire sul selciato massi e materiale che intralcia la normale circolazione. L’avviso lo ha lanciato anche il sindaco Filippo Balbo. La sp8, da anni, è al centro di richieste di intervento. Manutenzione assente e lavori di rifacimento che non sono mai stati presi veramente in considerazione. Addirittura tre anni fa, era partita una richiesta di convocazione in prefettura, firmata dai sindacalisti della Fillea Cgil, con il segretario provinciale Francesco Cosca. Oggi, le conseguenze di ciò che non si è fatto negli anni hanno contribuito a paralizzare una delle poche vie che collegano Butera ad altri comuni, ad iniziare da Gela.