“Fuori le mura”, l’arte per il reinserimento dei detenuti: oggi dibattito e presentazione opere

Il programma dell’evento a partire dalle 15.30

Di seguito il programma completo dell’evento e i relatori:

– Ore 15.30 – Saluti istituzionali

Lucio Greco – Sindaco di Gela, Roberto Riggio Presidente del Tribunale di Gela, Lucia Musti – Procuratore della Repubblica f.f. Tribunale di Gela, Anna Internicola – Direttore Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna della Sicilia, Emanuele Ricifari – Presidente Associazione Nazionale Funzionari di Polizia e Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, Ugo Costa – Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gela

– Ore 16.00 Interventi dei relatori

Domenico Palermo – Direttore del Progetto “Fuori le Mura”, Giovanni Quadrio – Psicologo Arteterapeuta e Supervisore dei Laboratori “Fuori le Mura”, Luigi Giocolano – Responsabile dei Laboratori di Arteterapia “Fuori le Mura”, Pina Irrera – Direttore dell’Ufficio Trattamento Detenuti del PRAP Sicilia, Salvo Emanuele Leotta -Direttore dell’UDEPE di Caltanissetta, Walter Bressi – Direttore della Casa Circondariale di Gela, Maria Grazia Vagliasindi – già Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, Maria A. Giordano – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela, Cesira Rinaldi – già Direttore della CC di Gela, Luciana Carfi – Presidente del Circolo ARCI “Le Nuvole” Gela, Rossella Pezzino De Geronimo – Amministratore Unico DUSTY srl, Glauco Lamartina – Presidente della Cooperativa Sociale “Prospettiva”.

– Moderano Rosanna Provenzano – Referente UIEPE del Progetto già Direttore UEPE di Caltanissetta, Jerry Italia – Giornalista

– Conclusioni

Stefano Consiglio – Presidente della Fondazione Con II Sud

– Ore 18.00Inaugurazione delle Opere della Riparazione Scalinate di Via Scontrino e di Via Pietro Vasile (alle spalle del Palazzo di Città)