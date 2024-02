Furto in un’abitazione, misure per i due coinvolti: c’è un minorenne

Gela. Sarebbero riusciti ad entrare in un’abitazione nella zona del centro storico, secondo gli investigatori portando via della refurtiva. In due sono stati individuati dagli agenti di polizia. Sono stati sottoposti a misura. Si tratta di un maggiorenne e di un minore. Gli arresti sono stati convalidati. Per il maggiorenne (difeso d’ufficio dall’avvocato Adelina Conti), sono stati disposti l’obbligo di presentazione e quello di dimora. Il minore (rappresentato dal legale Carmelo Tuccio) si è invece presentato davanti al giudice del tribunale di Caltanissetta. Ha la permanenza domiciliare. Le indagini sono in corso.