Il futuro è digitale per Commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro

Gli studi professionali in Italia stanno facendo sempre maggiori passi avanti nell’uso delle tecnologie per migliorare i loro servizi, digitalizzando in modo rapido ed efficace. Lo conferma uno studio dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, secondo cui solo nel 2020 commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati hanno investito 1,694 miliardi di euro in strumenti digitali, aumentando la spesa nel 2021 e prevedendo un’ulteriore crescita nell’intero settore di professionisti del lavoro nell’anno corrente e in quello successivo.

Questi dati hanno offerto un messaggio importante agli studi ancora non digitalizzati, ovvero che innovarsi significa, non solo rimanere competitivi, ma anche offrire servizi nettamente migliori ai propri clienti, fidelizzarne di nuovi e ridurre gli interi costi dell’organizzazione. La digital transformation, ovvero il processo che favorisce la digitalizzazione di numerose attività, è un fenomeno che nel decennio passato ha permesso a diversi ambiti di innovarsi e rimanere rilevanti sui mercati. Tra questi non mancano, naturalmente, lo shopping, la modalità di consumo della TV e il gioco d’azzardo.

Per ciò che riguarda la digitalizzazione di figure professionali, questa è osservabile da ben prima del lockdown e della diffusione dello smart working su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, è stata proprio l’emergenza sanitaria mondiale a enfatizzare la necessità di riprogettare gli Studi e le attività attraverso l’innovazione tecnologica. Nonostante ciò, si può notare ancora un grosso divario tra le grandi realtà e quelle più piccole. Queste ultime faticano ad allinearsi, soprattutto per via di una forma mentis sulle attività tradizionali che li frena dallo svecchiarsi e dall’innovarsi da un punto di vista tecnico e digitale.