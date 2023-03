Gela FC a caccia di punti, SSD in cerca di riscatto contro lo Scicli

Gela. Il Gela FC si prepara per la sfida contro l’Akragas, secondo in classifica a causa del pareggio dell’ultima giornata contro il Castellammare che gli ha portato via la vetta, in favore dell’Enna. I gelesi hanno già dimostrato di saper dare filo da torcere alle corazzate, come successo nella doppia sfida contro il Don Carlo Misilmeri di mister Aronica. La classifica vede i gialloneri alla terzultima posizione, a -2 dal Castellammare in zona salvezza.

Per quanto riguarda il campionato di Promozione, la SSD Gela di mister Fausciana si gioca ancora il titolo con Vittoria, Atletico Catania ed FCM Misterbianco. La prossima gara sarà contro lo Scicli, con cui all’andata finì in pareggio per 1-1. I gelesi sono attualmente in quarta posizione, con una partita da recuperare contro il Megara, sospesa dopo 8 minuti per forte vento. La gara sarà continuata mercoledì 22 marzo alle 15, allo stadio di Augusta. I biancazzurri sono costretti al tour de force, con due complicate trasferte nel giro di 4 giorni, in attesa dello scontro con il Misterbianco di domenica 26.

Settimana complicata anche per il Futsal Gela, che dopo la trasferta di sabato scorso contro il Barcellona Futsal, vinta 4-1, e la gara di mercoledì con lo Scicli, vinta per 6-2, è chiamato in causa per un’altra trasferta, stavolta contro il Montalbano ottavo in classifica. A seguire, lo scontro diretto contro la Vigor San Cataldo a decidere il campionato.

Finale playoff d’andata per l’Ecoplast Volley, che dopo la vittoria in semifinale contro il Monreale, se la vedrà con la Labochem Athlon di Messina, per contendersi un posto per il prossimo campionato di Serie C.