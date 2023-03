Variazioni Pnrr, giunta vara atto d’indirizzo: accorpamento Unità speciale-Autorità urbana

Gela. I fondi per le linee di finanziamento sono inevitabilmente una priorità amministrativa, a maggior ragione in assenza di strumenti di bilancio e con la necessità di mettere mano alle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. Nell’ultima settimana, in giunta, ci sono stati diversi confronti per cercare di strappare il sì definitivo alle variazioni che consentono di avere la piena disponibilità degli stanziamenti, anzitutto per i programmi del Pnrr. I revisori hanno dato parere favorevole ma ponendo degli oneri amministrativi preliminari. Questa mattina, il sindaco Lucio Greco e gli assessori hanno varato l’atto di indirizzo che va a porre le basi per avere le necessarie garanzie, anche sulla scorta dei dettami sottolineati dai revisori. Ci sarà un’unica struttura a coordinare i progetti finanziati, compresi quelli del Pnrr. E’ stato dato mandato al settore affari generali di accorpare l’unità speciale Pnrr con l’Autorità urbana, sorta per il sistema di “Agenda Urbana”. Per prevenire criticità attuative e di bilancio, si prevede di adottare “strumenti e modelli di gestione che coinvolgano anche soggetti esterni, al fine di scongiurare il rischio che si determinino criticità in termini di sostenibilità di medio e lungo periodo”, si legge nella delibera rilasciata dalla giunta.