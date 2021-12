Gela FC e SSD Gela a caccia di conferme

Gela. Dopo diverse squalifiche, infortuni e 4 sconfitte consecutive, il Gela FC si sente pronto a rientrare in campo e dare dimostrazione del proprio livello di preparazione. Domani alle 15, al Vincenzo Presti, i gialloneri accoglieranno il Comiso, terzo in classifica, per la tredicesima partita di andata del campionato di Promozione. Un match per il quale scenderanno in campo due squadre con un solo punto di distacco e, quindi, determinante al fine di aggiornare per l’ultima volta la classifica prima della pausa per le festività. “Conosco molto bene la squadra avversaria – afferma mister Evola – È giovane, di valore e molto attrezzata, ma nonostante siano in difficoltà per l’assenza di qualche giocatore – continua – non sono da sottovalutare”. Nel ricordare con amarezza la prestazione in campo di domenica scorsa contro l’RG, conclusasi con una sconfitta per 4 a 1, il mister dei gialloneri appare però soddisfatto di come la squadra ha iniziato a reagire sin dal primo giorno di allenamento e della consapevolezza e maturità che ha raggiunto. Per la partita di domani il tecnico niscemese potrà fare affidamento sul centrocampista Tomaino che torna dopo aver scontato il turno di squalifica, ma il Gela FC dovrà ancora fare a meno di Scerra, Alma, Ferlito e Ruscica. Arbitro designato il sig. Angelo Augello della sezione di Agrigento. “Questa settimana abbiamo avuto un confronto con i ragazzi e sono molto contento – afferma il tecnico Evola – Ci siamo preparati nel migliore dei modi e sono davvero orgoglioso di loro”. “Abbiamo peccato molto sull’umiltà perché magari ci siamo fatti guidare dall’onda dell’entusiasmo, ma adesso abbiamo rimesso i piedi a terra – afferma il capitano dei gialloneri Angelo Ascia – Abbiamo una rosa di alto valore che metterà il 200% in campo e quindi non abbiamo modo di preoccuparci delle assenze – continua – È da questi momenti di difficoltà che si vede il vero gruppo e sono certo che ne usciremo più forti di prima”.