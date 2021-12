“Più risorse pubbliche per la sanità locale”, Cgil: “Centro autismo da avviare”

Gela. Risorse pubbliche per rafforzare la sanità e gli enti di prossimità. L’appello arriva dai sindacalisti della Cgil, reduci dallo sciopero generale di giovedì. Il segretario confederale Rosanna Moncada e quello provinciale della Fp-Cgil Angelo Polizzi, si riferiscono ai tanti precari, collocati nelle strutture del territorio, nel pieno dell’emergenza Covid. Senza il rinnovo dei contratti e l’avvio di strutture, come il centro diurno per l’autismo, in città, non sarà possibile strutturare un sistema che fornisca veri servizi pubblici ai cittadini. “Sappiamo che il fondo sanitario si implementerà di 2 miliardi ma le Regioni quest’anno hanno speso 5 miliardi e mezzo di spese Covid, e con solo 2 miliardi in più si dovrebbe fare tutto, rinnovare i contratti, assumere i precari, continuare a gestire la rete Covid di protezione delle persone e garantire i livelli di assistenza. E’ chiaro che quei due miliardi non bastano e noi come organizzazione sindacale chiediamo di fare una scelta politica di finanza pubblica e togliere le spese Covid dai bilanci, nettizzare le spese Covid e consentire alle Regioni di fare un piano di ammortamento e considerarle come spese straordinarie che non entrano nella contabilità e nel bilancio dell’anno in corso. Altrimenti ci ritroveremmo davanti alla prospettiva di ridurre i servizi ai cittadini o bloccare le assunzioni dei precari perché le Regioni – spiegano Moncada e Polizzi – non hanno spesa corrente liberabile per aumentare la spesa del personale. Saremmo al paradosso, perché si sono prorogati i criteri della Madia, si sono incluse in questa legge di bilancio delle norme in deroga che ci consentono di stabilizzare, anche quei lavoratori che sono precari nel Covid e che non avevano i requisiti, quindi non avremmo un ostacolo normativo, anzi, in prospettiva la possibilità di assumere in maniera implementare in coerenza con i piani dei fabbisogni, ma questo è il paradosso, rischiamo che e a causa delle spese aggiuntive Covid le Regioni vedano il rischio di rientrare in una prospettiva di piani di disavanzo. Quindi dopo una serie di sacrifici imponenti fatti pagare ai cittadini per superare l’emergenza sanitaria ci troviamo di fronte ad una emergenza occupazionale reale che mina le fondamenta sistema sanitario pubblico, che è forte grazie alle competenze professionali degli operatori ma fragilissimo dal punto di vista organizzativo”. Per la Cgil, le risorse del Pnrr vanno investite in questa direzione.