Gela FC in cerca di riscatto dopo la battuta d’arresto contro l’Akragas

Gela. Il Gela FC affronterà domenica al Presti la Parmonval, ultima in classifica con appena 8 punti e già aritmeticamente retrocessa in Promozione. Si tratta per i gialloneri di una partita da vincere, per continuare a credere nel sogno salvezza che si è un po’ complicato nelle ultime settimane, a causa del pareggio contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio dopo 85 minuti di vantaggio, e della sconfitta contro l’Akragas che pesa doppiamente, essendo arrivata al 100’ minuto con un rigore molto generoso assegnato dal direttore di gara.

La squadra di mister Andrea Pensabene dovrà affrontare la Parmonval priva del proprio portiere titolare, nonché capitano, Armando Di Martino. Obiettivi di domenica il sorpasso su CUS Palermo e Leonfortese, rispettivamente contro Akragas e Mazara, e l’aggancio sulla Resuttana, contro la Nissa.