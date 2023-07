Ghelas, assemblea lavoratori conferma i timori per il futuro: possibile nuova mobilitazione

Gela. L’ennesima proroga, senza vere garanzie per un eventuale contratto, ma anche la necessità di “spalmare” la quattordicesima mensilità e più in generale uno scenario non ancora così chiaro, stanno facendo maturare ulteriori malumori tra i lavoratori della Ghelas multiservizi. La società guidata dal manager Pietro Inferrera, già risente delle ristrettezze di personale e l’emergenza finanziaria del municipio non è affatto un buon auspicio. Oggi, si è tenuta un’assemblea dei dipendenti, alla quale hanno partecipato i rappresentanti sindacali delle sigle di categoria, Filcams-Cgil, Ugl terziario e Uiltucs. La scorsa settimana, i sindacati erano al tavolo convocato dal sindaco Lucio Greco, in presenza dell’amministratore Inferrera. Il manager dell’in house sta continuamente monitorando la situazione finanziaria della multiservizi, nelle cui casse allo stato mancano somme per circa 241 mila euro dovute dal municipio. Per i lavoratori non è tollerabile che possano esserci mancati trasferimenti di questo tipo, soprattutto se associati a decisioni della burocrazia municipale.