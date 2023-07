“Leonessa”, in appello parola alle difese: la Corte bresciana deciderà a settembre

Brescia. La decisione della Corte d’appello di Brescia è fissata ad inizio settembre. I magistrati lombardi dovranno esprimersi sulle posizioni degli imputati coinvolti nell’inchiesta “Leonessa”. Questa mattina, è toccato a diversi difensori esporre le rispettive conclusioni e ancora una volta è stata respinta l’ipotesi dell’esistenza di un eventuale sodalizio, rafforzato finanziariamente dagli introiti delle indebite compensazioni fiscali. Di fatto, la procura generale ha superato la contestazione mafiosa che fino ad ora non ha mai trovato riscontro in nessuna delle propaggini processuali scaturite dalla vasta inchiesta della Dda bresciana. La procura generale, a fine maggio, ha concluso indicando la conferma delle condanne di primo grado, seppur con qualche limitata modifica. Diciassette anni e tre mesi di reclusione sono stati chiesti per il consulente Rosario Marchese, attualmente detenuto e indicato come la vera mente del sistema delle indebite compensazioni. In primo grado era stato condannato a sedici anni e un mese di reclusione. Sette anni e tre mesi di detenzione è la conclusione alla quale è giunta la procura generale per Alessandro Scilio, che il collegio bresciano aveva condannato a due anni di detenzione. Quattro anni e due mesi per l’ennese Giovanni Interlicchia. Quattro anni e tre mesi a Simone Di Simone. Sei anni per il professionista Corrado Savoia. Otto anni e due mesi a Gianfranco Casassa, in continuazione con precedenti verdetti. Per Enrico Zumbo viene indicato il riconoscimento dei doppi benefici di legge e in primo grado era stato condannato a due anni di detenzione. Doppi benefici di legge indicati anche per Carmelo Giannone, condannato dal tribunale bresciano ad un anno e otto mesi di detenzione. Conferme sono state inoltre chieste per Giuseppe Arabia, in primo grado quattro anni di reclusione (ma la procura generale ha concluso per la revoca delle sospensioni condizionali rispetto a precedenti condanne), Angelo Fiorisi (in primo grado sette anni e otto mesi) e Antonella Balocco (il collegio di Brescia dispose sette anni e quattro mesi).