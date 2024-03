Ghelas, “bozza del contratto c’è” ma servono verifiche: Faraci, “si andrà ad una nuova proroga”

Gela. “La bozza del contratto ce l’abbiamo”. L’assessore al bilancio Mariangela Faraci ha risposto così in aula consiliare al presidente della commissione sviluppo economico Rosario Faraci, che a nome di tutti gli altri componenti ha esposto il contenuto di un’interrogazione per avere contezza delle sorti del nuovo contratto della multiservizi Ghelas. L’attuale proroga tecnica scade a fine marzo. L’impegno degli scorsi mesi era di definire il contratto, senza accedere ad ulteriori proroghe tecniche. “E’ in corso una fase di verifica insieme all’amministratore”, ha continuato l’assessore che ha portato in aula una relazione del sindaco. Gli approfondimenti sono in atto sul contenuto e sui servizi. Il dissesto dell’ente municipale non favorisce i rapporti con l’in house, a sua volta alla ricerca di obiettivi essenziali, dal personale che va rafforzato ad una razionalizzazione dei servizi affidati da Palazzo di Città.