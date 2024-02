Ghelas, contratto e futuro dell’in house ancora al vaglio: proroga scade a fine marzo

Gela. In una fase di pieno dissesto del municipio, in attesa delle decisioni della Cosfel ma anche dell’insediamento della commissione straordinaria di liquidazione, inizia a riprendere quota il capitolo Ghelas. Ad oggi, l’azienda in house va avanti senza troppi scossoni e assicurando la regolarità dei pagamenti, come più volte confermato dal manager Pietro Inferrera. Rimane però il nodo del nuovo contratto oltre che quello di una dotazione di personale insufficiente. Al momento della formalizzazione dell’ultima proroga, c’era stato l’impegno di massima a definire il contratto proprio entro marzo. Pare che manchino, allo stato, condizioni tali da determinare una conclusione vera e propria. La proroga in essere scade proprio a fine marzo e l’amministrazione comunale, presa inevitabilmente da tante emergenze, dovrà affrontare pure questa. Il dissesto non rende agevole alcun percorso. La prossima settimana, pare siano in programma incontri tra il management dell’in house e le organizzazioni sindacali che seguono le vicende della multiservizi.