Ghelas, tavolo permanente per il contratto: autorizzato pagamento da 60 mila euro

Gela. Un tavolo permanente, composto dall’amministrazione comunale, dai vertici Ghelas e dai sindacati, che servirà a completare il percorso del nuovo contratto pluriennale. L’hanno stabilito oggi tutte le parti, durante l’incontro che si è tenuto a Palazzo di Città a seguito dell’assemblea dei lavoratori. C’è preoccupazione per gli stipendi e appunto per una proroga che intanto va rinnovata almeno per altri tre mesi, in attesa di un contratto sicuramente non favorito dalla situazione finanziaria attraversata dall’ente municipale. I sindacati continueranno a monitorare e i segretari Nuccio Corallo (Filcams Cgil), Michelangelo Mazzola (Uiltucs Uil) e Gianmatteo D’Arma (Ugl terziario) considerano imprescindibile anzitutto lo sblocco dei crediti vantati dalla municipalizzata nel rapporto con Palazzo di Città. Servono non solo a garanzia degli stipendi dei dipendenti ma anche per il pagamento dei materiali e dei fornitori che hanno rapporti contrattuali con la società in house.