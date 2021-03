Gianpiero Mughini scandalizzato!

Mi chiedo, un popolo come quello duo siciliano che da 160 anni non vede nessuna iniziativa da parte dei governi che si sono succeduti, anzi nota sempre che il nord cresce pedissequamente, mentre il sud continua a regredire inesorabilmente, questo popolo per ottenere qualcosa, si appiglia a chi dimostra un pizzico di interesse nei suoi confronti, anche se sappiamo che non è vero. Il Mughini, grande giornalista, può non essere informato sui massacri compiuti dai piemontesi, lui che è un grande conoscitore e studioso di Gramsci, avrà letto il suo trafiletto quando parla della Q.M. e delle uccisioni, stupri, fucilazioni, saccheggi di intere città compiuti dai piemontesi? O Mughini si comporta come tutti i professoroni di storia patria di sinistra e di destra prezzolati che giustificano questo comportamento infame per l’alto fine raggiunto alla stregua del professore universitario Giordano Bruno Guerri nel suo testo “Il sangue del sud”, l’unità d’Italia.

Ma il grande sociologo del sud, non vede le grande infrastrutture che percorrono l’Italia da nord a Roma e lo sviluppo industriale del popolo del nord a scapito di quello del sud che è rimasto fermo al 1860? Loro si sono avvalsi della dottrina del milanese Alessandro Manzoni della divina provvidenza falsa come lo stesso autore e dopo tanti crimini commessi al sud il grande Dio Manzoniano ha permesso il recupero.

Noi atei aspettiamo da quasi 200 anni ma non otteniamo niente dallo Dio inutile del Manzoni, perché non abbiamo saputo rubare e saccheggiare le chiese come hanno fatto loro?

Il nostro corregionale Mughini ha capito che, per farsi strada, noi meridionali dobbiamo tacere sulla QM e allora si aprono le porte del progresso. Due i motivi fondamentale, uno l’adesione alla sinistra italiana, l’altro l’oblio totale alla nostra storia patria, come d’altronde ci hanno dimostrato i nostri uomini di potere di questa repubblica malata e di parte.

Tutti quanti questi professoroni universitari, padroni delle università italiane, hanno trovato una giustificazione plausibile, l’unità dell’Italia, per giustificare anche l’uccisione mediante fucilazione di una bambina siciliana di nove anni da mettere davanti un plotone di esecuzione piemontese: Angelina Romano. Sono convinto che i leghisti attuali non oserebbero tanto e secondo me il ghigno di Mughini non è giustificato. Certo il comportamento di Tremonti nel momento in cui era al governo e stornò centinaia di miliardi da spendere al sud, verso il nord, non giustificano un voto a destra, ma nemmeno un voto a sinistra giustificano la svendita del professore Prodi di tutti i beni disponibili ed indisponibili italiani, con le relative società agli amici degli amici e nemmeno il cambio della lira, svalutata al massimo per regalare all’Europa il cambio pessimo della lira Italiana con l’euro.

Prof. Mughini, mi scuso per avere ricordato a un meridionale che abita a Roma alcuni soprusi commessi dai piemontesi al popolo duo Siciliano, ma non possiamo rimanere zitti sul comportamento di un popolo contro un altro popolo, a cui venne cancellata la sua storia, le sue tradizioni, la dignità di essere uomini e poi continuare ad osannarli facendo in modo che vengano ricordati perennemente dalla storia vera, scrivendo i loro nomi nelle vie delle nostre città.

Tutto questo è vergognoso per noi meridionali che continuiamo a piangerci addosso sui nostri mali e non riusciamo a dimostrare le grosse difficoltà incontrate per raggiungere determinati obiettivi. Il famoso detto del “fine giustifica i mezzi” è valido solo per i vandali e per gli uomini senza sani principi, perché chi possiede un briciolo di dignità sicuramente si limita nell’applicare rigidamente il famoso detto Machiavellico, messo in pratica conto il popolo duo Siciliano dai barbari piemontesi.