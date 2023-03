“Gioco sicuro”: app ADM per riconoscere i casinò affidabili in Italia

Giocare in sicurezza è la prerogativa di ogni persona che si affaccia al mondo dei casinò e delle scommesse online. A garantire una buona rete di protezione via internet e, più in generale, all’interno del settore del gambling è l’Agenzia Dogane e Monopoli. Il suo scopo è quello di introdurre e controllare sempre l’ambiente di gioco, andando a contrastare il gioco illegale.

E inoltre promuove il gioco legale e responsabile attraverso qualsiasi modalità di gioco. Per facilitare la fase di ricerca, è stata lanciata un’app apposita, che vuole così venire incontro ai giocatori. Si chiama “Gioco sicuro” ed è l’alleato perfetto da scaricare e installare su dispositivi iOS e Android.

La sicurezza dei casino online

Negli ultimi anni sono stati molti gli sforzi e le iniziative governative che hanno portato i migliori casinò online in Italia a presentarsi in modo sempre più attento, affidabile e sicuro. Ciò significa che i giocatori non solo possono affacciarsi su un mondo molto più trasparente, ma anche che sarà molto più semplice riuscire a riconoscere e rintracciare eventuali piattaforme truffaldine.

L’ADM riesce a effettuare buon controllo sulle diverse attività di gioco, anche per merito delle licenze che ha assegnato nel tempo, così puoi trovare i migliori casino affidabili su CasinoDeps.it per vivere un’esperienza sicura del gioco. E così il giocatore può vivere in serenità ogni azione svolta sui siti web che hanno rispettato gli standard di sicurezza previsti per ottenere tale certificazione.

La scelta di introdurre l’app apposita è la prova dell’impegno mostrato: i controlli saranno sempre più capillari e i cittadini conosceranno sempre le soluzioni che hanno a disposizione.

Come funziona l’app Gioco sicuro

Come detto l’app vuole da un lato prendere provvedimenti e contrastare il mercato del gioco illegale. Dall’altro vuole dare una chiara panoramica ai giocatori che sono alla ricerca di un ambiente sicuro. Ma in che modo lo fa? Come funziona l’app Gioco sicuro?

Prima di tutto riconosce solo gli esercizi autorizzati dall’ADM attraverso una mappa che il giocatore può aprire in qualsiasi momento. Mostra così le scommesse sportive e ogni altra realtà di scommessa su casinò, videolottery, lotterie e molto altro ancora. Permette di verificare se le proprie giocate sono a tutti gli effetti regolari, andando a inserire il codice identificativo della giocata. Così si potrà sapere anche se la registrazione della puntata è andata a buon fine rispetto ai sistemi di gioco dell’ADM. Aiuta a verificare se ci sono limiti di orario sulle sale da gioco fisiche in Italia, o su determinati giochi; Sono già in lavorazione ulteriori servizi per integrare un supporto al cittadino, anche controllando la Lotteria degli scontrini, oppure cercando operazioni che possano contrastare la ludopatia.

Su quest’ultimo punto è bene però aprire un discorso a parte.