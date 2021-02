“Giunta? C’è tempo prima i temi”, Casciana: “Appello a forze che saranno nel governo”

Gela. “Della giunta torneremo a parlare a breve, anche per capire quali forze politiche possano dare un effettivo vantaggio al territorio”. Il capogruppo di “Libera-mente” Vincenzo Casciana ripete di non avere preclusioni. “La maggioranza del sindaco è ben definita – dice – abbiamo avuto delle riunioni, ma ci siamo lasciati con diversi temi aperti, anche in attesa di capire cosa accadrà con nel governo nazionale. Chiaramente, non abbiamo parlato di nomi, ma di temi. Sulla composizione della giunta torneremo a confrontarci senza troppi nervosismi. Come “Libera-mente”, non abbiamo mai posto preclusioni, né a sinistra né a destra”. Per Casciana, in questa fase, diventa fondamentale avere un dialogo con forze politiche che possano incidere sui contenuti del Recovery plan. “Ho avuto modo di leggerlo e devo dire che sulla portualità, con i 3,3 miliardi di euro messi a disposizione, si guarda molto più a porti come Genova e Trieste piuttosto che alle aree del sud Italia – aggiunge – nonostante tra i porti che hanno aumentato il traffico, nonostante il Covid, ci sia Gioia Tauro. L’hub del Mediterraneo può essere realizzato, solo se ci sono le infrastrutture portuali. Gela è una piattaforma che potrebbe avere un ruolo decisivo nella Via della seta, con gli investimenti cinesi in Africa. Va bene l’interlocuzione che l’amministrazione ha attivato con il commissario Pasqualino Monti, ma bisogna spingere ancora su quelle forze politiche che possano arrivare ad una modifica del Recovery plan, che per il territorio non prevede assolutamente nulla. Non è vero, come hanno detto alcuni, che il Recovery plan non esiste, perché è stato approvato dal governo Conte a gennaio, con il voto favorevole di Pd e Movimento cinquestelle”. Per “Libera-mente”, ci sono temi da affrontare con priorità, come la revisione dei contenuti del protocollo di intesa del 2014, la vicenda del polo agro-energetico e anche quella legata alla centrale unica di progettazione attraverso Ghelas.