Trentuno nuovi positivi al Covid in città, contagio risale: 52 pazienti guariti

Gela. Nelle ultime ventiquattro ore, ha ripreso a correre il contagio da Covid in città. Dopo i numeri molto bassi degli ultimi giorni, sono 31 i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. E’ alto anche quello dei guariti, in totale 52. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. Otto pazienti di Caltanissetta sono stati dimessi. L’unico decesso si registra per un paziente di San Cataldo.