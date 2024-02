Gli avvocati dell’Aiga locale al Consiglio direttivo: “Nostro tribunale presidio di legalità”

Gela. Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, appena celebratosi a Catania il 23 e 24 febbraio, ha visto la partecipazione anche della sezione Aiga di Gela. In occasione del Consiglio Direttivo sono state presentatele proposte di Aiga per un nuovo “welfare” che permetta di conciliare la professione con esigenze familiari e di vita: genitorialità, legittimo impedimento, monocommittenza e rete tra professionisti. Inoltre, al presidente di Cassa Forense Valter Militi sono state presentate le proposte di Aiga in tema di “contributi minimi”, proponendo l’esonero per i primi quattro anni di iscrizione all’albo e la riduzione del 50 per cento per i successivi quattro anni, nonché l’applicazione di contribuiti minimi in proporzione al reddito.