Cade neon in classe, parte la protesta degli studenti

Gela. Gli studenti del liceo classico ospitati in via Ettore Romagnoli , sostenuti dai ragazzi dell’istituto tecnico commerciale hanno organizzato un sit-in di protesta davanti l’istituto Sturzo per denunciare le condizioni nelle quali versano le classi. Nei giorni scorsi si è addirittura staccato un neon dal soffito ed è precipitato durante le ore di lezione.Fortunatamente nessuno degli studenti presenti in classe al momento dell’accaduto ha riportato ferite . Questa è la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso per gli studenti delle classi 3A 3C e 2B che svolgono quotidianamente le lezioni in classi con finestre e serrande bloccate. In una classe nei giorni di pioggia è necessaria una bacinella per raccogliere l’acqua che filtra dal soffitto ed evitare così che si crei bagnato in terra e si corra il rischio di scivolare .